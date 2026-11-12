https://news.day.az/officialchronicle/1873972.html Ожидается встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном В ближайшие часы в Дублине ожидается встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг специальный корреспондент Trend. Новость обновляется
Ожидается встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
В ближайшие часы в Дублине ожидается встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг специальный корреспондент Trend.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре