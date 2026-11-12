Азербайджанские батутисты вышли в финал мирового турнира в Китае

Азербайджанские гимнасты Омар Гасымлы и Мухаммед Гасанлы пробились в финал 32-х Всемирных соревнований по возрастным группам по прыжкам на батуте, которые проходят в китайском Нанкине.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в квалификации синхронных прыжков среди юношей 13-14 лет азербайджанский дуэт набрал 44,050 балла и занял восьмое место, обеспечив себе участие в решающем этапе соревнований.

Финал состоится 14 ноября и начнется в 22:35 по бакинскому времени. Гасымлы и Гасанлы выступят четвертыми среди восьми дуэтов, которые разыграют медали. Их соперниками станут гимнасты из Японии, Германии, Китая, США, России, Франции и Канады.

Напомним, что в октябре азербайджанская пара стала победителем пятого турнира Aere Trampoline Cup в итальянском Риччоне. Тогда Гасымлы и Гасанлы набрали 45,170 балла в синхронных прыжках среди спортсменов той же возрастной категории.

32-е Всемирные соревнования по возрастным группам проходят в Нанкине с 12 по 15 ноября. Их принимает комплекс Nanjing Yangzi River International Conference Center.