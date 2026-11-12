Совет директоров Nvidia намерен отстранить главу компании

Совет директоров Nvidia готовится отправить в отставку основателя и гендиректора компании Дженсена Хуанга, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

По их словам, заседание о "дальнейшей судьбе" Хуанга может пройти сегодня.

Как позднее сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, совет директоров Nvidia привлек стороннюю компанию для поиска потенциальных преемников Хуанга.

Собеседник агентства заявил, что руководство компании рассматривает возможность назначения временного руководителя на период поиска постоянного преемника.

Источники CBS News, в свою очередь, сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа осведомлена о планах совета директоров Nvidia.