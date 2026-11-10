COP31 в Анталье продолжает договорённости, достигнутые в Баку - репортаж спецкора Trend - ВИДЕО

Конференция ООН по изменению климата COP31, которая проходит в Анталье с 9 по 20 ноября, продолжает договорённости, достигнутые на COP29 в Баку.

Как передает Day.Az, об этом рассказала спецкор Trend Ляман Зейналова.

По ее словам, в Анталье собрались представители правительств, гражданского общества и бизнеса, чтобы обсудить пути преодоления последствий изменения климата.

Отметим, что в рамках конференции работает павильон Азербайджана.

Спецкор напомнила, что COP29 прошла в 2024 году в Баку и стала важным этапом в международной борьбе с изменением климата. Одним из её главных итогов стало решение по механизмам международной торговли углеродными квотами в рамках статьи 6 Парижского соглашения. Этот вопрос оставался нерешённым много лет.

"Можно считать, что COP31 является своего рода продолжением тех договорённостей, которые были достигнуты в рамках COP29", - отметила она.