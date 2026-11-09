Европейцам предрекли «адское» Рождество

Евросоюз ждет "адское" Рождество из-за ряда проблем, связанных с бюджетом, Украиной и переговорами с Россией. Об этом пишет издание Rapporteur, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Европейские лидеры спешат решить до Рождества четыре главные политические проблемы: согласование бюджета ЕС на ближайшие семь лет, поиск новых €45 миллиардов для Украины, назначение нового главы Европейского центробанка вместо Кристин Лагард и выбор представителя для будущих переговоров с Россией.

Так, в ходе трех европейских саммитов, которые начнутся в Дублине на этой неделе и завершатся встречей в Брюсселе незадолго до Рождества, президент Евросовета Антониу Кошта пытается успеть заключить соглашения по целому ряду сложных вопросов.

Все это происходит в преддверие национальных выборов в ряде европейских стран, которые могут осложнить поиск компромиссов, пишет Rapporteur.

Ближайшая неформальная встреча лидеров ЕС состоится 13 ноября в Дублине, внеочередной саммит Евросовета - 26-27 ноября в Брюсселе, заключительный в этом году саммит запланирован на 17-18 декабря.