https://news.day.az/world/1873316.html Европейцам предрекли «адское» Рождество Евросоюз ждет "адское" Рождество из-за ряда проблем, связанных с бюджетом, Украиной и переговорами с Россией. Об этом пишет издание Rapporteur, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Европейцам предрекли «адское» Рождество

В мире, 9 ноября 2026 21:12 (UTC +04:00) 489
Европейцам предрекли «адское» Рождество

Евросоюз ждет "адское" Рождество из-за ряда проблем, связанных с бюджетом, Украиной и переговорами с Россией. Об этом пишет издание Rapporteur, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Европейские лидеры спешат решить до Рождества четыре главные политические проблемы: согласование бюджета ЕС на ближайшие семь лет, поиск новых €45 миллиардов для Украины, назначение нового главы Европейского центробанка вместо Кристин Лагард и выбор представителя для будущих переговоров с Россией.

Так, в ходе трех европейских саммитов, которые начнутся в Дублине на этой неделе и завершатся встречей в Брюсселе незадолго до Рождества, президент Евросовета Антониу Кошта пытается успеть заключить соглашения по целому ряду сложных вопросов.

Все это происходит в преддверие национальных выборов в ряде европейских стран, которые могут осложнить поиск компромиссов, пишет Rapporteur.

Ближайшая неформальная встреча лидеров ЕС состоится 13 ноября в Дублине, внеочередной саммит Евросовета - 26-27 ноября в Брюсселе, заключительный в этом году саммит запланирован на 17-18 декабря.

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Президент Ильхам Алиев: Освобождение Шуши фактически предопределило исход Второй Карабахской войны 8 ноября 12:52 (UTC+04), Официальная хроника 714
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Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – сильное государство, не зависящее ни от кого ни с политической, ни с экономической, ни с военной точки зрения 8 ноября 12:38 (UTC+04), Официальная хроника 770
Президент Ильхам Алиев: В ходе боевых действий во время 44-дневной Отечественной войны свыше 300 городов и сел были освобождены от врага 8 ноября 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 835
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Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть такими сильными, чтобы никому и в голову не пришло причинить Азербайджану вред! - ВИДЕО 8 ноября 12:26 (UTC+04), Официальная хроника 4 622
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Президент Ильхам Алиев: Идеология азербайджанства – это философия, лежащая в основе всех наших успехов - ВИДЕО 8 ноября 12:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 387
Президент Ильхам Алиев: Сегодня военные преступники понесли заслуженное наказание - ВИДЕО 8 ноября 12:18 (UTC+04), Официальная хроника 749
Президент Ильхам Алиев: Наши национально-духовные ценности для нас превыше всего - ВИДЕО 8 ноября 12:18 (UTC+04), Официальная хроника 721
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