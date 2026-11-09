https://news.day.az/azerinews/1873290.html Güclü qar səbəbindən Xınalıq yolu müvəqqəti bağlanıb - FOTO Quba və Qusar rayonlarının yüksək dağlıq ərazilərinə güclü qar yağıb. APA-nın məlumatına görə, qar örtüyünün hündürlüyü Quba rayonunun Qrız kəndində 27 santimetr, Xınalıq kəndində 25 santimetr, Qusar rayonunun Laza kəndində isə 20 santimetrə çatıb.
Güclü qar səbəbindən Xınalıq yolu müvəqqəti bağlanıb - FOTO
Quba və Qusar rayonlarının yüksək dağlıq ərazilərinə güclü qar yağıb.
APA-nın məlumatına görə, qar örtüyünün hündürlüyü Quba rayonunun Qrız kəndində 27 santimetr, Xınalıq kəndində 25 santimetr, Qusar rayonunun Laza kəndində isə 20 santimetrə çatıb.
Qeyd edək ki, güclü qar yağması səbəbindən səhər saatlarında Quba-Xınalıq avtomobil yolu bağlanıb. Hazırda yol qar və buzdan təmizlənərək nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün açılıb.
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