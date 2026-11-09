https://news.day.az/politics/1873285.html Месседжи в Шуше продемонстрировали нерушимость азербайджано-турецкого единства — Азер Гараев Визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу по случаю Дня Победы Азербайджана и его совместное с Президентом Ильхамом Алиевым заявление для прессы еще раз продемонстрировали стратегическую суть отношений между двумя странами.

Месседжи в Шуше продемонстрировали нерушимость азербайджано-турецкого единства — Азер Гараев

Политика, 9 ноября 2026 16:00 (UTC +04:00) 239
Месседжи в Шуше продемонстрировали нерушимость азербайджано-турецкого единства

Визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу по случаю Дня Победы Азербайджана и его совместное с Президентом Ильхамом Алиевым заявление для прессы еще раз продемонстрировали стратегическую суть отношений между двумя странами. На фоне попыток в последнее время бросить тень на турецко-азербайджанские связи, месседжи, озвученные главами государств из города Шуша, имеют особое политическое значение. Отношения между Анкарой и Баку опираются на общую историю, культуру, язык, духовные ценности, а также на взаимное доверие, формировавшееся на протяжении долгих лет. А солидарность, продемонстрированная двумя странами в период Второй Карабахской войны, подтвердила, что эти отношения носят не только исторический и духовный, но и стратегический характер.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал политолог Азер Гараев.

"Визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан именно 8 ноября и посещение им освобожденных от оккупации территорий имели особое символическое значение. Шесть лет назад освобождение города Шуша азербайджанской армией стало одним из ключевых событий, определивших исход войны. В те дни Турция на самом высоком уровне заявила о том, что находится рядом с Азербайджаном, и открыто продемонстрировала свою политическую и моральную поддержку. Сегодня же присутствие Президента Турции в День Победы в Шуше показало, что эта поддержка носит постоянный характер. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем заявлении для прессы уделил этому моменту особое внимание. Напомнив, что Турция с первых же часов войны была рядом с Азербайджаном, глава государства отметил историческое заявление Эрдогана: "Азербайджан не одинок, Турция рядом с ним". Эти слова занимают особое место в памяти азербайджанского народа. С первых дней войны позиция Турции демонстрировала, что Азербайджан пользуется политической и моральной поддержкой на международной арене. То, что глава нашего государства снова напомнил об этом заявлении, показало, что отношения между двумя странами укреплены общими историческими испытаниями", - сказал он.

А.Гараев отметил, что основная сила азербайджано-турецких отношений кроется именно в этом. Эти связи построены не только на межгосударственном сотрудничестве, экономических интересах и политических договоренностях. Общий язык, история, культура, духовные ценности и привязанность народов друг к другу составляют фундаментальную основу этих отношений. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, в мире очень мало народов и государств, настолько связанных друг с другом.

"Одним из важнейших юридических и политических подтверждений этого братства стала Шушинская декларация. Документ официально вывел отношения Азербайджана и Турции на уровень союзничества. Тем самым братские отношения, формировавшиеся веками, обрели стратегические рамки, отвечающие вызовам современности. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем заявлении в Шуше особо подчеркнул значимость этого документа, заявив: "Шушинская декларация, подписанная 15 июня 2021 года, закрепила узами союзничества турецко-азербайджанское братство. Те, кто пытается ослабить наше братство, никогда не достигнут своих целей. Так было, есть и будет! Наше единство будет вечным!" Тем самым глава турецкого государства подчеркнул, что азербайджано-турецкий союз опирается не только на историческую и духовную связь, но и на твердую политическую волю. Шушинская декларация не только официально оформила отношения двух стран в стратегической плоскости, но и определила основные направления будущего сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев, касаясь вопроса сохранения единства между двумя странами, озвучил еще один важный месседж: "Наше единство, наше братство несокрушимы. А те, кто хочет пошатнуть его, никогда не достигнут своей цели, их мечты так и останутся несбывшимися. Мы - два народа и, прежде всего, два лидера - никому не позволим встать между нами или бросить тень на наше единство, братство и солидарность ради личных интересов". Особое место отводится как исторической связи народов, так и укреплению межгосударственных отношений посредством политической воли. Это также является выражением общей позиции двух стран против попыток оказать влияние на их отношения извне", - отметил политолог.

По его словам, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал аналогичную позицию, заявив, что попытки, направленные на ослабление братства, укрепившегося союзническими отношениями после Шушинской декларации, останутся безрезультатными. Таким образом, в выступлениях обоих лидеров на передний план вышел один и тот же политический месседж: азербайджано-турецкое союзничество укрепилось испытаниями прошлого и опирается на общую волю во имя будущего.

Политолог подчеркнул, что Президент Эрдоган уделил особое внимание и вопросу восстановления Карабаха. "Он высоко оценил созидательные работы, проводимые Азербайджаном на освобожденных территориях, и заявил, что Турция продолжит вносить свой вклад в этот процесс. Напоминание Президентом Турции о создании в Джебраиле Азербайджано-турецкого международного центра лесного хозяйства и предприятия "Умный питомник", а также о начале строительства школы в Агдаме демонстрирует конкретные результаты сотрудничества. Этот момент особенно важен. Реализуемые на освобожденных от оккупации территориях проекты, строительство инфраструктуры, сотрудничество в сфере образования и сельского хозяйства отражают реальные результаты братства. Участие Турции в восстановлении Карабаха является также показателем стремления вносить совместный вклад в будущее развитие региона", - сказал он.

А.Гараев отметил, что азербайджано-турецкое сотрудничество выходит за рамки двусторонних отношений. "Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил роль Азербайджана в развитии Организации тюркских государств и заявил, что Турция продолжит свои усилия для превращения организации в более сильный институт. Это демонстрирует намерение двух стран развивать возможности сотрудничества не только в контексте своих отношений, но и на более широком географическом пространстве. Слова Президента Ильхама Алиева относительно главного итога визита обобщили все эти месседжи: "Азербайджано-турецкое единство вечно и нерушимо". Это заявление стало главным выражением политического и духовного содержания визита. Встречи, обсуждения и сделанные заявления дополняли одну и ту же логику: азербайджано-турецкие отношения опираются на прочный исторический фундамент и в будущем продолжат развиваться по линии стратегического союзничества. Визит Президента Эрдогана в Карабах в День Победы еще раз показал, что братство Азербайджана и Турции, пройдя через исторические испытания, укрепилось еще больше. Продемонстрированная во время войны солидарность продолжается сегодня в направлении экономического сотрудничества, региональной безопасности и единства тюркского мира. Месседж, направленный из города Шуша очевиден: общие интересы, взаимное доверие и братские узы двух государств останутся главной опорой и будущих отношений", - добавил политолог.

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Президент Ильхам Алиев: Высоко оцениваем непоколебимую солидарность Пакистана - ФОТО 8 ноября 13:02 (UTC+04), Официальная хроника 5 542
Президент Ильхам Алиев: Я открыл окна здания бывшей исполнительной власти в Ханкенди, чтобы оттуда выветрился дьявольский дух 8 ноября 12:57 (UTC+04), Официальная хроника 814
Президент Казахстана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 8 ноября 12:55 (UTC+04), Официальная хроника 5 619
Президент Ильхам Алиев: Освобождение Шуши фактически предопределило исход Второй Карабахской войны 8 ноября 12:52 (UTC+04), Официальная хроника 670
Инфантино отказался от расширения чемпионата мира 8 ноября 12:45 (UTC+04), Спорт 701
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – сильное государство, не зависящее ни от кого ни с политической, ни с экономической, ни с военной точки зрения 8 ноября 12:38 (UTC+04), Официальная хроника 727
Президент Ильхам Алиев: В ходе боевых действий во время 44-дневной Отечественной войны свыше 300 городов и сел были освобождены от врага 8 ноября 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 777
В Нью-Йорке прошли масштабные протесты - ВИДЕО 8 ноября 12:32 (UTC+04), В мире 1 515
Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть такими сильными, чтобы никому и в голову не пришло причинить Азербайджану вред! - ВИДЕО 8 ноября 12:26 (UTC+04), Официальная хроника 4 576
Президент Ильхам Алиев: Царящую сегодня в Азербайджане общественно-политическую стабильность редко можно встретить в сегодняшнем мире - ВИДЕО 8 ноября 12:23 (UTC+04), Официальная хроника 735
Президент Ильхам Алиев: Идеология азербайджанства – это философия, лежащая в основе всех наших успехов - ВИДЕО 8 ноября 12:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 341
Президент Ильхам Алиев: Сегодня военные преступники понесли заслуженное наказание - ВИДЕО 8 ноября 12:18 (UTC+04), Официальная хроника 703
Президент Ильхам Алиев: Наши национально-духовные ценности для нас превыше всего - ВИДЕО 8 ноября 12:18 (UTC+04), Официальная хроника 669
Президент Ильхам Алиев: В Ханкенди тоже будет Музей Победы - ВИДЕО 8 ноября 12:16 (UTC+04), Официальная хроника 681
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ никогда не собирался мириться с оккупацией 8 ноября 12:13 (UTC+04), Официальная хроника 628
Президент Ильхам Алиев: 44-дневная Отечественная война – наша славная история 8 ноября 12:12 (UTC+04), Официальная хроника 9 368
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы строим и созидаем в освобожденном Карабахе - ВИДЕО 8 ноября 12:10 (UTC+04), Официальная хроника 8 366
Президент Ильхам Алиев: Главный путь, ведущий к Победе, пролегал через сердца нашего народа, наших солдат и офицеров - ВИДЕО 8 ноября 12:08 (UTC+04), Официальная хроника 7 833
Президент Ильхам Алиев: В Отечественной войне азербайджанский народ продемонстрировал всему миру свои моральные качества - ВИДЕО 8 ноября 12:05 (UTC+04), Официальная хроника 9 473
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Днем Победы - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 12:00 (UTC+04), Официальная хроника 17 259
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8 Ноября - это историческое свидетельство мужества, стойкости и самоотверженности азербайджанского народа - Шахбаз Шариф 8 ноября 11:32 (UTC+04), Политика 1 620
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Президент Ильхам Алиев выступит с обращением к азербайджанскому народу из города Ханкенди по случаю Дня Победы 8 ноября 11:15 (UTC+04), Официальная хроника 7 012
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