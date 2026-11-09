https://news.day.az/economy/1873184.html Мировые цены на нефть выросли Мировые цены на нефть продемонстрировали рост по итогам торгов. Как передает Day.Az, на лондонской бирже ICE стоимость барреля нефти марки Brent увеличилась на 0,05 доллара и достигла 98,37 доллара. В то же время на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX нефть марки Light подорожала на 0,52 доллара - до 91,35 доллара за баррель.
Мировые цены на нефть выросли
Мировые цены на нефть продемонстрировали рост по итогам торгов.
Как передает Day.Az, на лондонской бирже ICE стоимость барреля нефти марки Brent увеличилась на 0,05 доллара и достигла 98,37 доллара.
В то же время на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX нефть марки Light подорожала на 0,52 доллара - до 91,35 доллара за баррель.
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