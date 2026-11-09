Одна из стран Европы полностью отказалась от российского газа

Молдова больше не закупает природный газ у России и продолжает укреплять энергетическую независимость от Москвы. Об этом заявила президент страны Майя Санду на фоне запуска новой линии электропередачи, которая соединила Молдову с Румынией и европейской энергосистемой.

Как передает Day.Az, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Санду в Х.

По словам президента Молдовы, теперь страна не покупает российский газ, а в перспективе планирует расширить возможности для импорта электроэнергии из Европы.

"Молдова вообще не покупает российский газ, и на подходе еще две линии электропередачи в Румынию", - написала она.

Санду также отметила, что десятилетиями Москва использовала энергию для шантажа.

8 ноября в Молдове официально открыли высоковольтную линию электропередачи Вулканешты - Кишинев. Она протяженностью около 157 км соединяет южную часть страны со столицей и обеспечивает дополнительный маршрут для поставок электроэнергии из Румынии и европейской энергосистемы.

Новая инфраструктура позволит снизить зависимость Молдовы от Молдавской ГРЭС в Приднестровье, которая ранее обеспечивала значительную часть потребностей страны в электричестве.