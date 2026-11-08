https://news.day.az/officialchronicle/1872988.html Президент Ильхам Алиев: Наши национально-духовные ценности для нас превыше всего Нас ведут вперед наши национально-духовные ценности. Азербайджанское государство построено на этом фундаменте. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.
Президент Ильхам Алиев: Наши национально-духовные ценности для нас превыше всего
Нас ведут вперед наши национально-духовные ценности. Азербайджанское государство построено на этом фундаменте.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.
"Национально-духовные ценности, ценности Азербайджана для нас превыше всего. Веками мы хранили эти ценности в своих сердцах, бережно охраняли их и передадим это наследие будущим поколениям", - отметил глава государства.
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