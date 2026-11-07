"Сабах" расстался с американским баскетболистом

Бакинский баскетбольный клуб "Сабах" объявил о прекращении сотрудничества с американским защитником Майком Эртелом.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на клуб, контракт с 27-летним баскетболистом расторгнут по взаимному согласию сторон.

Эртел пополнил состав "Сабаха" в августе 2026 года, подписав двухлетнее соглашение. Таким образом, американец покинул команду менее чем через три месяца после перехода.