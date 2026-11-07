https://news.day.az/sport/1872855.html "Сабах" расстался с американским баскетболистом Бакинский баскетбольный клуб "Сабах" объявил о прекращении сотрудничества с американским защитником Майком Эртелом. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на клуб, контракт с 27-летним баскетболистом расторгнут по взаимному согласию сторон. Эртел пополнил состав "Сабаха" в августе 2026 года, подписав двухлетнее соглашение.
"Сабах" расстался с американским баскетболистом
Бакинский баскетбольный клуб "Сабах" объявил о прекращении сотрудничества с американским защитником Майком Эртелом.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на клуб, контракт с 27-летним баскетболистом расторгнут по взаимному согласию сторон.
Эртел пополнил состав "Сабаха" в августе 2026 года, подписав двухлетнее соглашение. Таким образом, американец покинул команду менее чем через три месяца после перехода.
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