В Баку представили программу "Учитель и ученики" - ФОТО

120-летие со дня рождения Дмитрия Шостаковича получило широкое отражение в музыкальной программе проходящего в Баку Международного фестиваля искусств BIAF-2026. Исполнение произведений композитора разных периодов и жанров позволило взглянуть на его творчество с различных ракурсов, по-новому осмыслить его художественное наследие и связи с азербайджанской музыкальной культурой.

Особое место в фестивальной программе занял концерт The Teacher and the Students (Учитель и ученики"), состоявшийся в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, передает Day.Az.

Концерт объединил произведения трех выдающихся композиторов - Дмитрия Шостаковича, Гара Гараева и Арифа Меликова, представив своеобразную музыкальную панораму преемственности поколений и творческих традиций.

Идея вечера раскрыла особую связь трех композиторских судеб. Дмитрий Шостакович был учителем Гара Гараева, а Гараев воспитал целую плеяду азербайджанских композиторов, среди которых особое место занимает Ариф Меликов. Таким образом, линия Шостакович - Гараев - Меликов объединила три самостоятельных художественных мира, связанные общей музыкальной школой, творческими принципами и духовными ценностями.

Вступительное слово заслуженного деятеля искусств, профессор Зумруд Дадашзаде и ее комментарии к исполняемым произведениям помогли слушателям глубже понять замысел программы, проследить творческие взаимосвязи композиторов и почувствовать преемственность их музыкального мышления.

Одним из ярких эпизодов концерта стало исполнение Второго струнного квартета Гара Гараева, посвященного Дмитрию Шостаковичу. Произведение, написанное в русле неоклассицизма и тонко окрашенное национальными интонациями, прозвучало в исполнении заслуженных артистов Джейлы Сеидовой, Вахтанга Иманова и Алексея Милтыха, а также Саида Мамедова. Слаженность ансамбля, выразительность музыкального языка и динамика исполнения вызвали горячий отклик аудитории.

Лирическую сторону творчества Арифа Меликова представили его романсы на стихи Назыма Хикмета. В исполнении Нигяр Джафаровой (сопрано) и народного артиста Фархада Бадалбейли (фортепиано) особенно ярко раскрылись умение композитора воплощать поэтическое слово в музыке, чутко передавать интонационный строй стихотворений и тончайшие оттенки человеческих чувств.

Вокальная и фортепианная партии продолжили художественный диалог. Фортепиано не просто сопровождало голос, а продолжало поэтическую мысль, раскрывая глубинные эмоциональные пласты произведений. Особая роль в создании этого единства принадлежала Фархаду Бадалбейли, которому удалось органично соединить дыхание вокальной линии с выразительными возможностями фортепиано.

Кульминацией вечера стало Второе фортепианное трио Дмитрия Шостаковича, посвященное памяти его близкого друга, музыковеда Ивана Соллертинского. Произведение исполнили Фархад Бадалбейли, Дмитрий Ситковецкий и Борис Бараз.

Тонкое ансамблевое взаимодействие и взаимопонимание музыкантов позволили последовательно раскрыть сложную драматургию произведения. В напряженном развитии музыкальной ткани, объединяющей личную трагедию утраты и драму войны, исполненная скорби пассакалия прозвучала как эмоциональный центр композиции.

Особую выразительность приобрел финал, когда в котором плясовые ритмы переплетаются с трагическими интонациями, а ирония соседствует со страданием. Исполнителям удалось передать всю многогранность и внутреннюю противоречивость музыкального замысла Шостаковича. Интерпретация произвела сильное впечатление на слушателей и вызвала глубокий эмоциональный отклик.

Концерт The Teacher and the Students стал не только музыкальным посвящением трем выдающимся композиторам, но и напоминанием о значении творческой преемственности, благодаря которой художественные традиции продолжают жить и развиваться от поколения к поколению.