Да успокойтесь вы, наконец, женщина!

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Ну сколько можно?

Такой вопрос первым приходит на ум, когда видишь новости про семейство Рубика Варданяна, которое никак не уймется. Семейка словно специально делает все, чтобы оставить как можно меньше шансов получить возможность контактировать, а, может, даже повидаться со своим благоверным. А может, им вовсе и не нужно то, чего они так добиваются?

Жена преступника Вероника Зонебенд "опять про море". Хотя вопрос непонятной женской международной мониторинговой миссии уже закрыт, она продолжает говорить об этом. Делает заявления, повторяет за армянской пропагандой всякую чушь, обещает бороться до конца, распространяет клевету.

Армянские СМИ сообщают, что Зонабенд продолжает жаловаться на омбудсмена Азербайджана, которая не отвечает на ее обращения (и правильно делает, что не отвечает). Рассказывает, что во время поездки в Баку ее, Веронику, там могут арестовать. При этом ссылается на некие азербайджанские СМИ. Этих публикаций она явно сама в глаза не видела, а повторяет как попугай то, что ей подкладывает пропаганда. Никто в Азербайджане не обсуждает возможность ее ареста ни в медиа, ни в других органах. Успокойтесь уже, женщина.

Недовольна Зонебенд и Ереваном, который никак не назначит ответственное лицо по переговорам для организации визита...

Ну что сказать... Как говорил сатирик, у меня много слов, но, к сожалению, все они неприличные... Какие переговоры? Какой визит? Баку не собирается принимать никаких миссий, и это Еревану известно. Баку ясно дал понять, что никакого вмешательства в этот вопрос со стороны каких-то миссий, дипломатов и прочих сторонних лиц не допустит. Никакую банду крикливых правозащитниц и прочих непонятных лиц ни для какого мониторинга в Азербайджан не допустят. Для чего назначать ответственное лицо, когда вопрос закрыт?

Чувства жены Варданяна можно понять. Муженек ударился в политику, влез в грязную игру и попался. Вытащить его из всего этого нет никакой возможности. Тут кто хочешь разволнуется. Но нужно было раньше думать. А теперь остается сказать только одно: да успокойтесь вы, наконец, женщина...