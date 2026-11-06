Хорошая новость в связи с пенсиями

Выплата пенсий за ноябрь в Нахчыванской Автономной Республике завершена.

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики, Государственный фонд социальной защиты, действующий при министерстве, завершил выплату пенсий за ноябрь.

Граждане могут получить свои пенсии с помощью пластиковых карт в банкоматах соответствующих банков.