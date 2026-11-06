https://news.day.az/society/1872530.html Хорошая новость в связи с пенсиями Выплата пенсий за ноябрь в Нахчыванской Автономной Республике завершена. Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики, Государственный фонд социальной защиты, действующий при министерстве, завершил выплату пенсий за ноябрь.
Хорошая новость в связи с пенсиями
Выплата пенсий за ноябрь в Нахчыванской Автономной Республике завершена.
Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики, Государственный фонд социальной защиты, действующий при министерстве, завершил выплату пенсий за ноябрь.
Граждане могут получить свои пенсии с помощью пластиковых карт в банкоматах соответствующих банков.
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