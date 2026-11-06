Задержан глава известного магазина стройматериалов в Азербайджане

Руководитель сети магазинов "Omid" Рахман Мамедов и директор по продажам сети Тарлан Гасымзаде арестованы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, они обвиняются в избиении сотрудника и вымогательстве у него денег под угрозами.

Рахман Мамедов и Тарлан Гасымзаде обвинили управляющего магазином "Omid Гянджа-3" в присвоении денег, вырученных от продажи товаров.

В связи с этим они избили управляющего и, угрожая ему различными способами, потребовали 88 тысяч манатов в качестве компенсации ущерба, якобы причиненного компании.

После обращения потерпевшего в полицию руководитель компании Рахман Мамедов и сотрудник сети Тарлан Гасымзаде были задержаны.

Им предъявлено обвинение по статье 182.2.3 Уголовного кодекса Азербайджана (вымогательство с применением насилия). Вчера вечером решением суда в отношении обоих избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Отметим, что "Omid" является одной из крупнейших в Азербайджане сетей магазинов оптовой и розничной торговли товарами для ремонта, строительства и бытовыми принадлежностями. Компания располагает около 100 филиалами в Баку, Гяндже, Сумгайыте и регионах страны.