https://news.day.az/society/1872451.html Гражданин Индии скончался в аэропорту в Баку В Международном аэропорту Гейдар Алиев скончался гражданин Индии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, происшествие произошло 5 ноября около 19:00. Гражданину Индии, следовавшему транзитным рейсом по маршруту Милан - Баку - Дели, стало плохо на территории аэропорта, после чего он скончался. По факту проводится расследование.
Гражданин Индии скончался в аэропорту в Баку
В Международном аэропорту Гейдар Алиев скончался гражданин Индии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, происшествие произошло 5 ноября около 19:00.
Гражданину Индии, следовавшему транзитным рейсом по маршруту Милан - Баку - Дели, стало плохо на территории аэропорта, после чего он скончался.
По факту проводится расследование.
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