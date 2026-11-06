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Гражданин Индии скончался в аэропорту в Баку

В Международном аэропорту Гейдар Алиев скончался гражданин Индии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, происшествие произошло 5 ноября около 19:00. Гражданину Индии, следовавшему транзитным рейсом по маршруту Милан - Баку - Дели, стало плохо на территории аэропорта, после чего он скончался. По факту проводится расследование.