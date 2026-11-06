В этом случае водительское удостоверение заменят бесплатно

В Азербайджане не будет взиматься государственная пошлина за замену водительского удостоверения, если причиной замены стала ошибка в его оформлении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Axar.az, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в закон "О государственной пошлине".

Документ включен в пакет бюджета на 2027 год.

Кроме того, согласно законопроекту, вынужденные переселенцы освобождаются от уплаты государственных пошлин за технический осмотр личных легковых автомобилей, приобретенных ими на праве собственности до 1 июня 1994 года, а также за замену технических паспортов, государственных регистрационных номерных знаков и водительских удостоверений.