Завтра в Баку ожидается дождливая погода - ПРОГНОЗ

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами временами будут идти дожди. Днем в отдельных районах полуострова возможны кратковременные интенсивные осадки и грозы. Северо-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 8-11 градусов тепла, днем - 15-18 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами временами ожидаются осадки. В отдельных местах они могут носить кратковременный интенсивный характер, возможны грозы и град, в горных районах - снег. Местами временами будет наблюдаться туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 8-12 градусов тепла, днем - 14-17 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 2-6 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az