https://news.day.az/economy/1872422.html Золото и серебро подешевели На мировых товарных рынках зафиксировано снижение цен на драгоценные металлы. Как передает Day.Az со ссылкой на биржевые данные, на Нью-Йоркской товарной бирже COMEX декабрьские фьючерсы на золото с поставкой в 2026 году подешевели на 1,47%. Стоимость одной тройской унции (31,1 грамма) составила 4 053,2 доллара.

Золото и серебро подешевели

Экономика, 6 ноября 2026 09:31 (UTC +04:00) 256
Золото и серебро подешевели

На мировых товарных рынках зафиксировано снижение цен на драгоценные металлы.

Как передает Day.Az со ссылкой на биржевые данные, на Нью-Йоркской товарной бирже COMEX декабрьские фьючерсы на золото с поставкой в 2026 году подешевели на 1,47%. Стоимость одной тройской унции (31,1 грамма) составила 4 053,2 доллара.

Отрицательная динамика наблюдается и на рынке серебра. Так, декабрьские фьючерсы на этот металл на COMEX снизились в цене на 1,67%, до 51,5 доллара за унцию.

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