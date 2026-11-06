Золото и серебро подешевели

На мировых товарных рынках зафиксировано снижение цен на драгоценные металлы.

Как передает Day.Az со ссылкой на биржевые данные, на Нью-Йоркской товарной бирже COMEX декабрьские фьючерсы на золото с поставкой в 2026 году подешевели на 1,47%. Стоимость одной тройской унции (31,1 грамма) составила 4 053,2 доллара.

Отрицательная динамика наблюдается и на рынке серебра. Так, декабрьские фьючерсы на этот металл на COMEX снизились в цене на 1,67%, до 51,5 доллара за унцию.