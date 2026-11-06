Земные микробы выжили в условиях среды Марса

Земные микробы смогли расти в суровых условиях, похожих на те, что могут существовать под поверхностью Марса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствует новый эксперимент, результаты которого опубликованы в научном журнале Applied and Environmental Microbiology (AEM).

Исследование под руководством Адама Робинсона из Университета Флориды в США проверяло, может ли солелюбивый микроорганизм не просто выживать при нескольких стрессах, связанных с Марсом, но и размножаться. Ученые сосредоточились на Haloferax volcanii - экстремофиле, известном способностью переносить экстремальные условия на Земле и предпочитающем среды с высокой соленостью, похожие на те, что могут быть в неглубоких слоях марсианского грунта.

В эксперименте, который также возглавлял Скотт Перл из Музея естественной истории Лос-Анджелеса и Института науки Blue Marble Space, микробы в течение 160 дней содержали в бескислородных условиях с высоким содержанием углекислого газа, в растворе в семь раз солонее морской воды и при давлении, составляющем лишь малую долю земного. В качестве источников для дыхания им давали нитрат или перхлорат - соединения, актуальные для Марса.

Микробы росли, хотя и значительно медленнее, чем в аналогичных культурах при земном атмосферном давлении. Культуры, не получавшие ни одного из этих химикатов, оставались жизнеспособными, но не показывали измеримого роста - это помогло ученым отличить выживание от размножения. Кроме того, в растущих культурах при низком давлении наблюдались плотные структуры - биопленки, которые, возможно, помогали удерживать воду: за эксперимент культуры потеряли лишь немного воды.

Лаборатория воспроизвела не все марсианские условия: культуры содержались при 21°C, тогда как большая часть марсианских недр гораздо холоднее, а питательные вещества им поставляли исследователи. Сами жидкие карманы, которые моделировал эксперимент, на Марсе не подтверждены - они существуют лишь в теории. Поэтому результаты не доказывают, что жизнь на Марсе есть сегодня, но предполагают, что будущим миссиям по поиску жизни под поверхностью стоит учитывать возможность активной жизни, а не только искать следы древней.

"Они эволюционировали в марсианской среде, которую мы считаем враждебной. То, что враждебно для нас, не обязательно будет враждебным для этих микробов", - говорит Перл. По словам Робинсона, работа добавляет аргументы в пользу того, что стоит рассматривать возможность жизни на Марсе сегодня.