Биткоин упал в цене

На криптовалютном рынке наблюдается очередное снижение котировок. За последние 24 часа стоимость ведущих цифровых активов значительно сократилась, а биткоин опустился ниже отметки в 76 тыс. долларов.

Как передает Day.Az, по данным платформы CoinMarketCap, за последние сутки биткоин подешевел на 5,88% - до 75 589,04 доллара. За неделю его стоимость снизилась на 3,23%, а за месяц - на 10,08%.

Ethereum потерял в цене 7,79%, опустившись до 2 228,18 доллара. Стоимость BNB снизилась на 3,01% - до 691,98 доллара. Zcash подешевел на 2,56%, до 1 277,96 доллара, а Monero - на 2,83%, до 620,66 доллара.

Снижение также затронуло Bitcoin Cash, стоимость которого уменьшилась на 2,51%, до 274,73 доллара, и Bittensor, потерявший 6,63% и опустившийся до 219,57 доллара. Цена Quant снизилась на 8,25% - до 189,46 доллара.

Отрицательная динамика наблюдается и среди обеспеченных золотом криптовалют. Так, PAX Gold (PAXG) подешевел на 2,34%, до 4 030,70 доллара, а Tether Gold (XAUT) - на 2,18%, до 4 025,43 доллара.

Индекс CoinMarketCap 20 за последние сутки снизился на 6,04%, составив 153,60 пункта. Рыночная капитализация биткоина сократилась до 1,52 трлн долларов.

Аналитики связывают падение криптовалютного рынка с сокращением интереса инвесторов к рисковым активам и усилением давления продавцов.

Отсутствие продолжения роста, наблюдавшегося накануне, указывает на сохраняющуюся неопределенность на рынке. При этом снижение котировок затронуло не только ведущие криптовалюты, но и цифровые активы, обеспеченные золотом, что свидетельствует о широком характере распродаж.