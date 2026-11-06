https://news.day.az/world/1872266.html В США собрали культовую карту Dust II в формате Lego - ВИДЕО Один парень из США собрал культовую карту Dust II из Counter-Strike в формате Lego. Как передает Day.Az, он не только детально повторил расположение зданий и проходов, но и добавил мелкие детали, которые можно встретить в игре.
В США собрали культовую карту Dust II в формате Lego - ВИДЕО
Один парень из США собрал культовую карту Dust II из Counter-Strike в формате Lego.
Как передает Day.Az, он не только детально повторил расположение зданий и проходов, но и добавил мелкие детали, которые можно встретить в игре.
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