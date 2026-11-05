Мэрию Ниццы обклеили портретами армянских заключенных. Сидеть им это не помешает

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о выходке мэра Ниццы.

Day.Az представляет публикацию:

Градоначальник города Ниццы Эрик Сьотти в знак "солидарности" с армянскими заключенными в бакинской тюрьме вывесил у стен мэрии портреты их физиономий. Да еще и перевязал их ленточками цвета армянского триколора.

Но на этом бурная фантазия мэра не иссякла. Он, не моргнув глазом, предложил присвоить этим преступникам звание почетных жителей Ниццы.

Только вот незадача: в бакинских камерах от всей этой мишуры ничего не изменилось. Воздух по-прежнему спертый, решетки - железные, а сроки - прежние. Как сидели эти нелюди, так и продолжают сидеть. Можно развесить их изображения хоть на Эйфелевой башне, хоть на обратной стороне Луны, хоть на лбу самого Сьотти - толку будет ровно ноль. Закон есть закон. Сидеть придется по полной программе.

Морды этих "героев" будут болтаться, пока местные голуби не устроят на них свой естественный перформанс.

Шум стихнет. Ленточки полиняют. Пафос испарится. А фарс так и останется жалким фарсом. Потому что от бумажного сочувствия и почетных званий, выданных за тридевять земель, тюремные замки еще ни разу в истории не открывались.