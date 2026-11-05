Выплаты дивидендов госпредприятиями в бюджет Азербайджана расширятся

В 2027 году прогнозируется поступление в государственный бюджет 872 миллионов манатов в виде дивидендов от государственных предприятий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в проекте бюджетного пакета, в котором отражены основные показатели государственного бюджета на 2027 год.

Согласно документу, ожидается, что поступления от дивидендов предприятий, в которых государству принадлежит доля акций, составят 872 миллиона манатов. Это на 272 миллиона манатов, или 45,3% больше прогнозного показателя на 2026 год и на 235,4 миллиона манатов, или 37% больше фактического показателя за 2025 год.

Рост поступлений от дивидендов связывается с применением правил, регулирующих распределение чистой прибыли государственных предприятий и общие параметры дивидендной политики. Согласно правилам, утвержденным указом Президента Азербайджана от 29 декабря 2025 года, установлена обязанность выплачивать дивиденды в государственный бюджет для юридических лиц, находящихся в государственной собственности и контрольный пакет акций которых принадлежит государству.

Отмечается, что в 2027 году прогнозируется поступление в государственный бюджет 434 миллионов манатов дивидендов от SOCAR и 175 миллионов манатов - от ОАО "Международный банк Азербайджана".

Вместе с тем предусмотрено, что от организаций, которые впервые выплатят дивиденды, в государственный бюджет в общей сложности поступит 263 миллиона манатов. Из этой суммы на холдинг оборонной промышленности "Азерсилах" приходится 71,3 миллиона манатов, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" - 48,8 миллиона манатов, ЗАО "Азерголд" - 39,6 миллиона манатов, ОАО "Азерэнержи" - 36,5 миллиона манатов, ООО "Azercell Telekom" - 21,3 миллиона манатов.

Кроме того, ожидается поступление дивидендов в размере 7,9 миллиона манатов от ОАО "Фонд развития бизнеса Азербайджана", 4 миллионов манатов - от ООО "Азералюминиум", 3,1 миллиона манатов - от публичного юридического лица "Государственное рекламное агентство", 2,3 миллиона манатов - от публичного юридического лица "Государственный кадастр и реестр недвижимого имущества", 2,4 миллиона манатов - от ОАО "Азеришыг", а от других государственных предприятий - в общей сложности 25,8 миллиона манатов.

Таким образом, если в 2026 году дивиденды в государственный бюджет выплачивали 2 предприятия, то в 2027 году предусмотрено увеличение этого показателя до 52.

Согласно проекту, прогнозируется поступление в государственный бюджет 949 миллионов манатов от платных услуг бюджетных организаций. Это на 72 миллиона манатов, или 7,1% меньше прогнозного показателя на 2026 год, но на 269,4 миллиона манатов, или 39,6% больше фактического показателя за 2025 год.

По прочим поступлениям в государственный бюджет предусмотрено 484 миллиона манатов. Это на 143 миллиона манатов, или 41,9% больше прогноза на текущий год.

В целом доходы государственного бюджета на 2027 год прогнозируются на уровне 39 миллиардов 254 миллионов манатов. Это на 645 миллионов манатов, или 1,7% больше прогнозного показателя на 2026 год и на 69,4 миллиона манатов, или 0,2% больше фактического показателя за 2025 год.

Ожидается, что в следующем году расходы государственного бюджета составят 42 миллиарда 400 миллионов манатов. Это на 696,4 миллиона манатов, или 1,7% больше прогнозного показателя на 2026 год и на 3 миллиарда 795,4 миллиона манатов, или 9,8% больше фактического показателя за 2025 год.