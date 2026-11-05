Эти дети получат статус вынужденных переселенцев
Детям, родившимся после оккупации района (города), предоставят статус вынужденного переселенца и удостоверение, подтверждающее этот статус, если их отец имеет статус вынужденного переселенца, а оба родителя зарегистрированы по месту постоянного жительства на территории оккупированного района (города).
Как передает Day.Az, это предусмотрено изменениями в "Правила предоставления статуса вынужденного переселенца (лица, переселенного внутри страны) и удостоверения, подтверждающего этот статус", утвержденными Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
Исключение составляют родители, которые в связи со служебной деятельностью или по другим предусмотренным законодательством причинам получили постоянную регистрацию в других городах и районах.
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