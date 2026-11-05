https://news.day.az/sport/1872388.html Названа команда недели Лиги чемпионов Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала команду недели четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нее вошли: Вратарь: Ян Зоммер ("Брюгге");
Названа команда недели Лиги чемпионов
Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала команду недели четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нее вошли:
Вратарь: Ян Зоммер ("Брюгге");
Защитники: Арчи Браун ("Фенербахче"), Габриэл Магальяйнс ("Арсенал"), Янн Биссек ("Интер"), Каспер Йоргенсен (ЛАСК);
Полузащитники: Габриэль Вейга ("Порту"), Фабиан Руис ("ПСЖ"), Энцо Фернандес ("Манчестер Сити"), Алексей Батраков ("Галатасарай");
Нападающие: Анастасиос Дувикас ("Комо"), Эрик Ботхейм ("Викинг").
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