Роналду не уведомил главного тренера об уходе из сборной

Криштиану Роналду не сообщил главному тренеру сборной Португалии Жорже Жезушу о своем решении завершить выступления за национальную команду.

Об этом сообщает португальская газета A Bola, передает Day.Az.

5 ноября чемпион Европы 2016 года объявил об уходе из сборной Португалии. По информации издания, Роналду и Жорже Жезуш не общаются с 30 сентября.

В тот день, в середине тренировочного сбора, футболист покинул расположение национальной команды. По словам Роналду, причиной стали два невыполненных обещания со стороны главного тренера.

Форвард принял участие в стартовом матче нового сезона Лиги наций против Уэльса (1:0), однако встречу с Норвегией (2:1) начал на скамейке запасных. Как рассказал сам футболист, изначально он не должен был выходить на поле, но тренер попросил его быть готовым сыграть около 30 минут. Роналду отправился на разминку, однако в итоге так и не появился на поле.

После этого Португальская федерация футбола отстранила нападающего от выступлений за сборную на один месяц и оштрафовала его на 255 евро.

Таким образом, Роналду мог вернуться в национальную команду на предстоящие матчи Лиги наций против Дании (14 ноября) и Уэльса (17 ноября), поскольку к тому времени срок его дисквалификации уже истекал.