В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» - ФОТО

По инициативе посольства Азербайджана в Туркменистане в Государственной академии искусств Туркменистана была организована экскурсия на международную художественную выставку "Мама-природа" - Mama-Nature, организованную Фондом Гейдара Алиева при поддержке Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии, которое прошло с участием заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой и заместителя министра культуры Азербайджана Саадат Юсифовой, приняли участие руководители и сотрудники иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в этой стране, представители средств массовой информации, а также преподаватели, студенты и представители общественности.

В ходе экскурсии участники ознакомились с представленными на выставке произведениями искусства и узнали об основной идее и концепции проекта.

Выставка, открывшаяся 20 октября в Государственной академии искусств Туркменистана, продлится до 30 ноября текущего года.