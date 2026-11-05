В бакинском музее представлена экспозиция о пути к исторической Победе - ФОТО

В Национальном музее истории Азербайджана состоялась презентация новой экспозиции, посвященной Отечественной войне, и Зала Победы. Мероприятие прошло по инициативе ИВ города Баку при поддержке министерства культуры. В церемонии приняли участие представители науки и культуры, общественности, семьи шехидов и ветераны войны.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национального музея истории Азербайджана.

С приветственным словом к участникам обратилась директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы, представившая новую экспозицию и Зал Победы. В ходе мероприятия глава ИВ Баку Эльдар Азизов и министр культуры Адиль Керимли подчеркнули историческую важность 44-дневной Отечественной войны, отметив стойкость и героизм азербайджанских воинов, а также единство народа.

Основная часть экспозиции посвящена восстановлению территориальной целостности Азербайджана, героизму участников войны и историческим событиям, изменившим судьбу страны. Особое внимание уделено памяти шехидов, восстановительным работам на освобождённых территориях и возвращению бывших вынужденных переселенцев в родные края.

На мероприятии также выступили председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде, мать шехида Малейка Меджидова и ветеран Отечественной войны Фамиль Меликов, поделившиеся личными воспоминаниями и размышлениями о значении этих исторических событий.

Благодаря современным технологиям исторические события представлены в музее в наглядном и интерактивном формате.

В завершение мероприятия были представлены русское и английское издания книги "История Отечественной войны. Восстановление территориальной целостности Азербайджана - фактор личности", посвящённой важным событиям послевоенного периода.