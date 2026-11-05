https://news.day.az/economy/1872290.html В Азербайджане выросли налоговые поступления от ненефтегазового сектора В январе - октябре 2026 года в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана поступило 16 миллиардов 65,2 миллиона манатов налогов, что на 1 миллиард 274,2 миллиона манатов превышает прогнозный показатель.

В Азербайджане выросли налоговые поступления от ненефтегазового сектора

Экономика, 5 ноября 2026 15:37 (UTC +04:00) 404
В Азербайджане выросли налоговые поступления от ненефтегазового сектора

В январе - октябре 2026 года в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана поступило 16 миллиардов 65,2 миллиона манатов налогов, что на 1 миллиард 274,2 миллиона манатов превышает прогнозный показатель.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Согласно информации, по сравнению с соответствующим периодом 2025 года налоговые поступления увеличились на 1 миллиард 686,8 миллиона манатов, или на 11,7%.

Налоговые поступления от ненефтегазового сектора составили 11 миллиардов 776,4 миллиона манатов. В государственный бюджет сверх прогнозного показателя поступило 297,4 миллиона манатов. По сравнению с соответствующим периодом 2025 года налоговые поступления от этого сектора увеличились на 1 миллиард 364,6 миллиона манатов, или на 13,1%.

В январе - октябре 2026 года поступления по обязательному государственному социальному страхованию составили 5 миллиардов 672,8 миллиона манатов. Сумма поступлений превысила прогнозный показатель на 297,1 миллиона манатов. Поступления от организаций, не финансируемых из государственного бюджета, превысили 3 миллиарда 838,5 миллиона манатов.

За указанный период поступления по страхованию от безработицы составили около 201,5 миллиона манатов, превысив прогнозный показатель на 8,3 миллиона манатов. Поступления от организаций, не финансируемых из государственного бюджета, составили 156,5 миллиона манатов.

Объем поступлений по обязательному медицинскому страхованию превысил 849,3 миллиона манатов. Сумма поступлений оказалась на 20,4 миллиона манатов выше прогнозного показателя. Поступления от организаций, не финансируемых из государственного бюджета, составили около 570,9 миллиона манатов.

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Zəfər Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir 4 ноября 16:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 349
Kapital Bank открыл в Гяндже первый филиал новой концепции (R) 4 ноября 16:50 (UTC+04), Экономика 1 363
Фонд возрождения Карабаха раскрыл планы по поддержке предпринимательства 4 ноября 16:44 (UTC+04), Политика 1 308
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об усилении борьбы с загрязнением атмосферного воздуха 4 ноября 16:37 (UTC+04), Официальная хроника 718
"Ağ Şəhər"in ərazisi genişləndiriləcək 4 ноября 16:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 380
Пьерлуиджи Коллина поблагодарил судей Азербайджана 4 ноября 16:32 (UTC+04), Спорт 687
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Крупнейшие IT-компании вложат сотни миллиардов долларов в развитие ИИ 4 ноября 16:27 (UTC+04), Наука и технологии 684
МЧС Азербайджана и России договорились о новых совместных мероприятиях - ВИДЕО 4 ноября 16:21 (UTC+04), Общество 715
Test imtahanları, dövlət qoruğu, əqli mülkiyyət: Kamran İmanovun karyera yolu 4 ноября 16:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 365
Азербайджанская паракаратистка стала чемпионкой Европы 4 ноября 16:13 (UTC+04), Спорт 669
Назван объем «зеленых» кредитов банков Азербайджана 4 ноября 16:08 (UTC+04), Экономика 1 350
Поставщик Volkswagen объявил о массовых сокращениях 4 ноября 16:01 (UTC+04), Автоновости 645
Paytaxtda Zəfər Gününə həsr edilən mini futbol yarışları başa çatıb - FOTO 4 ноября 15:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 350
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