ЦБА обсудил с Binance подходы к регулированию цифровых активов - ФОТО

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и компания Binance обсудили развитие нормативно-правовой базы регулирования криптоактивов в стране.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении ЦБА.

Согласно информации, заместитель председателя Центрального банка Азербайджанаи Вюсал Халилов встретился с делегацией компании Binance во главе с региональным руководителем по Центральной и Восточной Европе, СНГ и Африке Кириллом Хомяковым.

В ходе встречи обсуждались развитие нормативно-правовой базы регулирования криптоактивов, тестирование инновационных продуктов, связанных с криптоактивами, в рамках специального регуляторного режима, возможности токенизации реальных активов, а также опыт других стран в этих областях.

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями о возможных направлениях сотрудничества с компанией Binance в рамках указанных инициатив.

Отметим, что Binance - международная криптовалютная биржа, основанная в 2017 году. Компания предоставляет пользователям услуги по покупке, продаже и обмену криптовалют, а также другие услуги, связанные с цифровыми активами. Binance осуществляет деятельность в различных странах. Компания считается одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире.