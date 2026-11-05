https://news.day.az/economy/1872230.html В Азербайджане в 2 раза снижается одна из пошлин Государственная пошлина за маркировку баранины и свинины снижается вдвое. Как передает Day.Az, это отражено в предлагаемых изменениях в закон "О государственной пошлине".

В Азербайджане в 2 раза снижается одна из пошлин

Экономика, 5 ноября 2026 13:32 (UTC +04:00) 212
В Азербайджане в 2 раза снижается одна из пошлин

Государственная пошлина за маркировку баранины и свинины снижается вдвое.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в закон "О государственной пошлине".

Согласно действующему законодательству, за выдачу акта экспертизы, подтверждающего соответствие баранины и свинины (одна туша), свиного жира (одна партия) ветеринарным нормам, либо за нанесение маркировки на указанную продукцию установлена государственная пошлина в размере 4 манатов.

Между тем, статьей 18.66-2 предусмотрена пошлина в размере 5 манатов за мясо крупного рогатого скота или других крупных животных (одна туша). В связи с этим пошлина в размере 4 манатов за одну тушу овцы, которая имеет меньший вес и чаще поступает на убой, считается достаточно высокой.

Кроме того, проведенный анализ показал, что установленный размер государственной пошлины создаёт дополнительную финансовую нагрузку на предпринимателей, что влияет на себестоимость продукции животного происхождения и, как следствие, на её отпускные цены.

В то же время действующий размер пошлины в некоторых случаях может рассматриваться как один из факторов, способствующих незаконному убою животных.

В связи с этим предусматривается снижение государственной пошлины за указанную услугу с 4 до 2 манатов.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#АЗЕРБАЙДЖАН #МЯСО
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Продлевается срок действия ряда налоговых льгот 13:42 (UTC+04), Экономика 0
Возврат НДС распространят на все виды концертов 13:40 (UTC+04), Общество 124
Налоговая льгота для владельцев снесенных домов 13:38 (UTC+04), Экономика 149
В Азербайджане отменят этот налог 13:36 (UTC+04), Экономика 158
Хорошая новость для арендодателей 13:34 (UTC+04), Экономика 179
В Азербайджане в 2 раза снижается одна из пошлин 13:32 (UTC+04), Экономика 201
Во Франции нашли шесть украденных гравюр Пикассо 13:30 (UTC+04), В мире 211
Уточняется перечень мобильных устройств, облагаемых акцизом 13:28 (UTC+04), Экономика 238
Новые правила для онлайн-торговли в Азербайджане 13:28 (UTC+04), Экономика 243
В Азербайджане предлагается налоговый режим для лотерей и спортивных ставок 13:26 (UTC+04), Экономика 237
Автосборку в Азербайджане поддержат налоговыми льготами 13:24 (UTC+04), Автоновости 224
В Азербайджане снизят налоговую нагрузку на малый бизнес 13:21 (UTC+04), Экономика 253
Azərbaycanda məzuniyyət qaydası dəyişir 13:19 (UTC+04), Azərbaycanca 250
При продаже квартир будет применяться новая налоговая льгота 13:14 (UTC+04), Экономика 243
Для семей шехидов и инвалидов войны купят 600 квартир 13:12 (UTC+04), Общество 264
Для внутренних грузоперевозок предложили упрощенный налог 13:11 (UTC+04), Экономика 283
Устанавливается новый порядок продажи подержанных автомобилей 13:10 (UTC+04), Экономика 243
Таксисты, оказывающие услуги через операторов, будут платить налог 13:09 (UTC+04), Общество 283
В Азербайджане будут повышены социальные пособия 13:08 (UTC+04), Общество 278
Выдача ветеринарного паспорта обойдется в 30 манатов 13:07 (UTC+04), Общество 271
Минимальный трудовой отпуск нельзя будет заменить деньгами 13:05 (UTC+04), Общество 308
PASHA Real Estate отметила важность анализа спроса перед запуском крупных проектов 13:03 (UTC+04), Экономика 310
Пособие по уходу за ребенком будут назначать по новым правилам 13:02 (UTC+04), Общество 302
Эрдоган посетит Азербайджан 13:00 (UTC+04), Политика 1 457
Выплаты зарплаты будут переведены в электронный формат 13:00 (UTC+04), Экономика 344
В Азербайджане введут почасовую оплату труда 12:54 (UTC+04), Общество 350
Азербайджанский шахматист завоевал "бронзу" молодежного чемпионата мира 12:53 (UTC+04), Спорт 308
СГБ пресекла доставку наркотиков из Ирана с помощью дрона, есть задержанные 12:44 (UTC+04), Общество 2 367
19-летнему бизнесмену запретили выезд из Азербайджана 12:37 (UTC+04), Общество 350
В Кыргызстане могут отменить энергетики 12:30 (UTC+04), В мире 312
Модель ASAN xidmət помогла оптимизировать систему госуслуг в Пакистане 12:23 (UTC+04), Общество 319
В Азербайджане отменят НДС на продажу тракторов 12:20 (UTC+04), Экономика 352
Карабах и Восточный Зангезур имеют потенциал для развития аквакультуры 12:14 (UTC+04), Экономика 342
В Азербайджане упразднят Фонд утилизации транспортных средств 12:10 (UTC+04), Экономика 361
Курьеры будут платить налог 12:04 (UTC+04), Общество 427
В Москве покажут легендарную азербайджанскую комедию «Аршин мал алан» 12:00 (UTC+04), Культура 414
В Азербайджане предлагают ввести акциз на чипсы 11:54 (UTC+04), Экономика 433
İpoteka ilə kirayə götürülən evlərdə yeni qayda - Kimlərə icazə verilir? 11:52 (UTC+04), Azərbaycanca 467
Birbank Biznes предлагает до 5% скидки на микрокредит для бизнеса (R) 11:50 (UTC+04), Экономика 441
Сильный ураган прошел по бразильскому штату - ВИДЕО 11:47 (UTC+04), В мире 452
Xəzərdə fırtına gözlənilir - Dalğalar 5 metrədək yüksələcək 11:43 (UTC+04), Azərbaycanca 468
PASHA Real Estate о ценовой надбавке на брендированные резиденции 11:38 (UTC+04), Экономика 485
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет поддерживать продвижение Целей устойчивого развития 11:34 (UTC+04), Официальная хроника 5 343
Я хочу, чтобы наша молодежь дала новый импульс нашей музыке - Рамиз Мелик-Асланов на платформе Baku Network - ВИДЕО 11:32 (UTC+04), Политика 5 647
Президент Ильхам Алиев: ASAN xidmət является уникальным азербайджанским брендом, вызывающим международный интерес 11:29 (UTC+04), Официальная хроника 437
Армения и Турция переходят к прямому оформлению торговли 11:25 (UTC+04), В мире 518
Средняя пенсия увеличится на 45 манатов 11:21 (UTC+04), Общество 505
Представитель ООН подчеркнул достижения Азербайджана в сфере госуслуг 11:18 (UTC+04), Общество 417
Сборная Азербайджана по футзалу проведет исторический матч в Лянкяране 11:15 (UTC+04), Спорт 433
В Азербайджане повысят прожиточный минимум 11:11 (UTC+04), Общество 4 739
В Азербайджане увеличится порог критерия нуждаемости 11:08 (UTC+04), Общество 454
МЧС предупредило население 11:04 (UTC+04), Общество 522
Трамп допустил отказ Вэнса от президентской гонки в США 11:00 (UTC+04), В мире 544
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международного мероприятия «Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему» 10:57 (UTC+04), Официальная хроника 5 212
BMT Azərbaycana xüsusi sertifikat təqdim edib - FOTO 10:49 (UTC+04), Azərbaycanca 532
По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТА 10:47 (UTC+04), Общество 479
Cinayətdə şübhəli bilinən 62 nəfər tutuldu 10:43 (UTC+04), Azərbaycanca 535
Азербайджан нацелился на рост производства аквакультуры к 2030 году 10:40 (UTC+04), Экономика 559
Доходы госбюджета от АЧГ и «Шахдениз» покажут противоположную динамику 10:36 (UTC+04), Экономика 581
Армяно-иранский тандем и «персидское» наследие: правда о Голубой мечети - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 10:30 (UTC+04), Политика 4 690
В Баку начал работу Саммит ООН по инновациям в госуправлении - ФОТО 10:25 (UTC+04), Политика 4 715
В Баку проходит I Форум по аквакультуре 10:19 (UTC+04), Экономика 578
Самвела Карапетяна арестовали на месяц 10:11 (UTC+04), В мире 616
В Баку водителя Tesla арестовали за громкую музыку 10:08 (UTC+04), Общество 595
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:05 (UTC+04), Туризм
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Победы 10:01 (UTC+04), Официальная хроника 452
Физули Имралиеву присвоено звание генерал-майора 09:54 (UTC+04), Общество 522
Загадочную ошибку Microsoft объяснили 09:47 (UTC+04), Наука и технологии 489
Сделка с SOCAR откроет Comstock новые финансовые возможности 09:34 (UTC+04), Экономика 614
В Белом доме оценили победу демократов на промежуточных выборах 09:30 (UTC+04), В мире 605
Торнадо разнес американский аэропорт - ВИДЕО 09:21 (UTC+04), В мире 656
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:15 (UTC+04), Экономика
SOCAR приобретает доли Comstock в трех проектах 09:06 (UTC+04), Экономика 598
В ООН рассказали, как развитие транспортных коридоров может повлиять на Каспий - ИНТЕРВЬЮ 09:00 (UTC+04), Экономика 6 293
В двух районах Баку сегодня отключат свет 08:45 (UTC+04), Общество 1 034
Министр экономики Баварии найден мертвым 08:37 (UTC+04), В мире 687
Во Франции мобилизуют 70 тысяч полицейских 08:25 (UTC+04), В мире 656
Республиканцы начали обсуждать будущее партии после Трампа 08:12 (UTC+04), В мире 701
Победа "своих" в США: у армянской диаспоры обострение 08:00 (UTC+04), Политика 5 803
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Маск потерял миллиарды 07:19 (UTC+04), В мире 822
Уволит ли Трамп Хегсета? 07:07 (UTC+04), В мире 770
Звезды обещают противоречивый и эмоциональный день - гороскоп на 5 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 810
США расширили санкции против Ирана 04:58 (UTC+04), В мире 890
Европейцев призвали подготовиться к выживанию в кризисных условиях 03:45 (UTC+04), В мире 925
Найден способ замедлить старение сосудов с помощью трех растений 02:31 (UTC+04), Медицина 777
"Сабах" потерпел поражение от "Викинга" в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 01:56 (UTC+04), Спорт 835
Азербайджан укрепляет демографическое будущее страны - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 00:30 (UTC+04), Политика 6 619
Мерьем Узерли впервые в Баку - ВИДЕО 00:20 (UTC+04), Шоу-бизнес 966
Хроника Победы (05.01.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью испанскому информационному агентству EFE - ФОТО - ВИДЕО 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 915
Хроника Победы (05.01.2020): Азербайджанская армия продолжает зачистку - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 204
Тайные консультации в Брюсселе провалились 4 ноября 23:52 (UTC+04), В мире 1 185
Тегеран заявил о победе над Трампом 4 ноября 23:37 (UTC+04), В мире 1 173
На заседании комитета Милли Меджлиса обсужден проект госбюджета на 2027 год - ФОТО 4 ноября 23:24 (UTC+04), Политика 1 117
Очень рад передать Президенту Ильхаму Алиеву самые искренние пожелания – Реджеп Тайип Эрдоган 4 ноября 23:11 (UTC+04), Политика 1 177
Вэнс назвал причину поражения республиканцев 4 ноября 22:58 (UTC+04), В мире 1 170
Азербайджанские гимнасты успешно стартовали на чемпионате мира - ФОТО 4 ноября 22:45 (UTC+04), Спорт 720
Bir sıra sosial ödənişlərin məbləği artırılır - VİDEO 4 ноября 22:36 (UTC+04), Azərbaycanca 577
Первый вице-президент Мехрибан Алиева и члены ее семьи посмотрели симфоническое шоу всемирно известного скрипача Дэвида Гарретта - ФОТО 4 ноября 22:22 (UTC+04), Официальная хроника 8 612
Участники саммита ООН ознакомились с деятельностью «ASAN xidmət» - ФОТО 4 ноября 22:13 (UTC+04), Политика 1 149
Объявлены победители конкурса книги комиксов "Мой герой", посвященного Дню Победы - ФОТО 4 ноября 21:50 (UTC+04), Культура 742
Вестминстерский дворец оказался под угрозой масштабного пожара 4 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 1 185
Семь европейских стран готовят согласованные протесты 4 ноября 21:25 (UTC+04), В мире 1 222
В Азербайджане утверждены тарифы на услуги правительственной связи 4 ноября 21:12 (UTC+04), Общество 950
"Карабах" завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА 4 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 728
Военное искусство от отцов к сыновьям – посвящается Победе Азербайджана - ФОТО 4 ноября 20:45 (UTC+04), Общество 905
Азербайджан и Эстония обсудили перспективы расширения сотрудничества 4 ноября 20:31 (UTC+04), Экономика 1 242
В Агдаме, Физули и Ханкенди появятся новые центральные парки 4 ноября 20:18 (UTC+04), Общество 779
Новые тарифы на доставку писем и посылок в Азербайджане 4 ноября 20:09 (UTC+04), Общество 2 289
Сколько Азербайджан потратит на членские взносы в международные организации? 4 ноября 20:04 (UTC+04), Политика 1 314
Демократы забрали весь Конгресс: как поступит Трамп? - АНАЛИЗ 4 ноября 20:00 (UTC+04), В мире 5 787
Автовокзалы и автостанции будут работать в усиленном режиме 4 ноября 19:47 (UTC+04), Общество 830
Баку и Алжир определили сроки первого заседания совместной комиссии 4 ноября 19:34 (UTC+04), Политика 1 315
Неизвестные страницы жизни и творчества Самеда Вургуна - ФОТО 4 ноября 19:27 (UTC+04), Культура 882
Генеральный директор ИСЕСКО направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 4 ноября 19:20 (UTC+04), Официальная хроника 771
Глава МИД Эстонии посетит Азербайджан 4 ноября 19:16 (UTC+04), Политика 1 346
Азербайджанские тамблингисты прошли в финал ЧМ - ВИДЕО 4 ноября 19:09 (UTC+04), Спорт 833
BYD впервые вошла в пятерку крупнейших автопроизводителей мира 4 ноября 19:00 (UTC+04), Автоновости 825
Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева 4 ноября 18:49 (UTC+04), Официальная хроника 729
В Баку прошло социально-культурное мероприятие "Эхо нашей Победы" - ФОТО 4 ноября 18:40 (UTC+04), Культура 995
В трех городах Карабаха появятся арендные объекты 4 ноября 18:34 (UTC+04), Общество 815
Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева 4 ноября 18:30 (UTC+04), Официальная хроника 718
Президент Пакистана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 4 ноября 18:27 (UTC+04), Официальная хроника 724
Мощный пожар в центре Бангкока - ВИДЕО 4 ноября 18:23 (UTC+04), В мире 1 288
Агентство предупредило об угрозе кибератак на холодильники 4 ноября 18:20 (UTC+04), Общество 816
Трамп предсказал гибель двух стран Европы 4 ноября 18:13 (UTC+04), В мире 1 425
АБР оценил климатические угрозы для бассейна реки Кура 4 ноября 18:04 (UTC+04), Общество 720
Азербайджанская боксерша Гюлер Гусейнова отправится на Дакар-2026 4 ноября 18:00 (UTC+04), Спорт 696
В Азербайджане определены доходы и расходы городов и районов на 2027 год 4 ноября 17:52 (UTC+04), Экономика 1 266
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры посещения вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой выставки AIREX 2026 - ВИДЕО 4 ноября 17:49 (UTC+04), Официальная хроника 7 559
Большой облом – армянская оппозиция обиделась на СОР17 4 ноября 17:45 (UTC+04), Политика 6 894
В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения 4 ноября 17:38 (UTC+04), Общество 3 363
Bakıda dələduzluq edən 66 yaşlı "jurnalist" həbs edildi 4 ноября 17:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 274
В Баку обсудили перспективы сотрудничества пожарных и спасателей разных стран - ФОТО 4 ноября 17:32 (UTC+04), Политика 1 270
Названы актуальные цены на золото в Азербайджане 4 ноября 17:28 (UTC+04), Экономика 1 354
Adı necə dəyişmək olar? - Bu cür etmək lazımdır - VİDEO 4 ноября 17:25 (UTC+04), Azərbaycanca 1 278
Оркестр Virtuosos of Baku выступил в Международном центре мугама - ФОТО 4 ноября 17:22 (UTC+04), Культура 729
Индия и Азербайджан перезапускают отношения после периода разногласий - статья на Observer Research Foundation 4 ноября 17:15 (UTC+04), Политика 7 351
В Азербайджане ежемесячная стоимость этого интернета составит 2 тысячи манатов 4 ноября 17:04 (UTC+04), Общество 1 795
Yeniyetmə Səməd Vurğunun əmisi nəvəsini bıçaqladı 4 ноября 17:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 243
ЦБА оценил дополнительные возможности банков по выдаче кредитов 4 ноября 16:57 (UTC+04), Экономика 1 266
Zəfər Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir 4 ноября 16:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 261
Kapital Bank открыл в Гяндже первый филиал новой концепции (R) 4 ноября 16:50 (UTC+04), Экономика 1 275
Фонд возрождения Карабаха раскрыл планы по поддержке предпринимательства 4 ноября 16:44 (UTC+04), Политика 1 223
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об усилении борьбы с загрязнением атмосферного воздуха 4 ноября 16:37 (UTC+04), Официальная хроника 671
"Ağ Şəhər"in ərazisi genişləndiriləcək 4 ноября 16:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 292
Пьерлуиджи Коллина поблагодарил судей Азербайджана 4 ноября 16:32 (UTC+04), Спорт 650
Стало известно о состоянии женщины и ребенка после ДТП в Баку - ВИДЕО 4 ноября 16:31 (UTC+04), Общество 885
Крупнейшие IT-компании вложат сотни миллиардов долларов в развитие ИИ 4 ноября 16:27 (UTC+04), Наука и технологии 654
МЧС Азербайджана и России договорились о новых совместных мероприятиях - ВИДЕО 4 ноября 16:21 (UTC+04), Общество 687
Test imtahanları, dövlət qoruğu, əqli mülkiyyət: Kamran İmanovun karyera yolu 4 ноября 16:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 281
Азербайджанская паракаратистка стала чемпионкой Европы 4 ноября 16:13 (UTC+04), Спорт 638
Назван объем «зеленых» кредитов банков Азербайджана 4 ноября 16:08 (UTC+04), Экономика 1 266
Поставщик Volkswagen объявил о массовых сокращениях 4 ноября 16:01 (UTC+04), Автоновости 616
Paytaxtda Zəfər Gününə həsr edilən mini futbol yarışları başa çatıb - FOTO 4 ноября 15:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 266
В Армении возбудили уголовные дела против 36 человек 4 ноября 15:54 (UTC+04), В мире 1 261
Камран Иманов награжден орденом "Шараф" 4 ноября 15:52 (UTC+04), Официальная хроника 6 114
Vaxtilə cibimizdə gəzdirdiyimiz “Şirvan” indi 1 200 dollara təklif olunur - ARAŞDIRMA 4 ноября 15:50 (UTC+04), Azərbaycanca 1 361
Спецслужбы Армении вновь задержали и увезли Карапетяна - ВИДЕО 4 ноября 15:47 (UTC+04), В мире 1 333
В Баку состоялась премьера документального фильма "Их Мехди, наш Михайло" - ФОТО 4 ноября 15:41 (UTC+04), Культура 695
Мощный град накрыл пустыню в Саудовской Аравии - ВИДЕО 4 ноября 15:34 (UTC+04), В мире 1 351
В Азербайджане определен бюджет Фонда страхования от безработицы на 2027 год 4 ноября 15:30 (UTC+04), Экономика 1 271
В Баку реализуют новый этап масштабного проекта Центрального парка 4 ноября 15:23 (UTC+04), Общество 2 102
Найдены новые свидетельства необычного устройства Вселенной 4 ноября 15:20 (UTC+04), Это интересно 677
Раскрыт объем добычи газа на месторождении "Шах-Дениз" с начала разработки 4 ноября 15:15 (UTC+04), Экономика 1 340
В Азербайджане ожидается повышение ряда социальных выплат 4 ноября 15:06 (UTC+04), Экономика 1 359
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 4 ноября 15:00 (UTC+04), Общество 732
bp сообщила о ходе строительства СЭС "Шафаг" 4 ноября 14:52 (UTC+04), Экономика 1 340
Хорошая новость для желающих купить дом 4 ноября 14:48 (UTC+04), Общество 978
Азербайджан и Кыргызстан укрепляют сотрудничество еще в одной сфере - ФОТО 4 ноября 14:46 (UTC+04), Экономика 1 325
Турецкая лира установила новый антирекорд 4 ноября 14:44 (UTC+04), В мире 1 357
Раскрыт объем добычи нефти на АЧГ за весь период разработки 4 ноября 14:42 (UTC+04), Экономика 1 304
В Азербайджане вырастут пенсии 4 ноября 14:36 (UTC+04), Общество 5 943
ЦБА прогнозирует рост экономики Азербайджана 4 ноября 14:24 (UTC+04), Экономика 1 284
"Карабах" объяснил штраф за букву на форме футболиста 4 ноября 14:20 (UTC+04), Спорт 693
В Баку внедорожник влетел в клинику - ФОТО 4 ноября 14:17 (UTC+04), Общество 871
В ЦБА назвали главную цель денежно-кредитной политики на 2027 г. 4 ноября 14:12 (UTC+04), Экономика 1 305
PASHA Real Estate Group планирует завершить строительство проекта Ritz-Carlton в Ташкенте в 2028 г. 4 ноября 14:04 (UTC+04), Экономика 1 335
11-й тур Премьер-лиги объявлен "Туром Победы" 4 ноября 13:56 (UTC+04), Спорт 649
Счетная палата предлагает ограничить рост текущих расходов бюджета Азербайджана 4 ноября 13:48 (UTC+04), Экономика 1 349
Азербайджан выделил почти 26 млрд манатов на восстановление освобожденных территорий 4 ноября 13:45 (UTC+04), Экономика 1 339
В Азербайджане ожидается резкое ухудшение погоды - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 4 ноября 13:40 (UTC+04), Общество 1 004
На АЧГ пробурили 12 нефтяных скважин за девять месяцев 4 ноября 13:38 (UTC+04), Экономика 1 356
ЦБА ожидает сохранения фискальной устойчивости Азербайджана 4 ноября 13:37 (UTC+04), Экономика 1 316
Jeep показал первый Wrangler без неразрезного моста спереди - ФОТО 4 ноября 13:35 (UTC+04), Автоновости 739
Маленькие герои большого мира Резо Габриадзе в Баку - ФОТО 4 ноября 13:21 (UTC+04), Культура 856
На границе Азербайджана с Ираном задержаны четверо афганцев 4 ноября 13:18 (UTC+04), Общество 669
Счетная палата раскрыла прогноз доходов бюджета на 2027 год 4 ноября 13:15 (UTC+04), Экономика 1 362
Эти учителя будут получать дополнительные выплаты 4 ноября 13:12 (UTC+04), Общество 745
Раскрыты объемы добычи газа на «Шах Дениз» 4 ноября 13:10 (UTC+04), Экономика 1 366
Ненефтегазовый сектор Азербайджана ускоряет рост 4 ноября 13:09 (UTC+04), Экономика 1 379
Пашинян пообещал тащить Грузию в Европу. Правда Грузия об этом не просила 4 ноября 13:03 (UTC+04), Политика 7 697
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в премьере фильма "Нефть и чернила: Истории, написанные нефтью" - ФОТО 4 ноября 12:59 (UTC+04), Официальная хроника 7 526
В Азербайджане озвучили прогноз курса доллара на 2027 год 4 ноября 12:58 (UTC+04), Экономика 1 438
"Шах-Дениз" увеличил расходы на разработку 4 ноября 12:46 (UTC+04), Экономика 1 342
В Баку в автобусах и метро можно будет ездить за 1 гяпик 4 ноября 12:42 (UTC+04), Общество 5 359
Выплаты при рождении детей получили свыше 70 тысяч человек 4 ноября 12:41 (UTC+04), Общество 607
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с выставкой AIREX 2026 - ФОТО - ВИДЕО 4 ноября 12:38 (UTC+04), Официальная хроника 18 261
В bp назвали объем добычи на АЧГ за девять месяцев 4 ноября 12:35 (UTC+04), Экономика 1 385
Хорошая новость для студентов 4 ноября 12:27 (UTC+04), Общество 1 165
Еще новости