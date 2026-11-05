В Азербайджане в 2 раза снижается одна из пошлин

Государственная пошлина за маркировку баранины и свинины снижается вдвое.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в закон "О государственной пошлине".

Согласно действующему законодательству, за выдачу акта экспертизы, подтверждающего соответствие баранины и свинины (одна туша), свиного жира (одна партия) ветеринарным нормам, либо за нанесение маркировки на указанную продукцию установлена государственная пошлина в размере 4 манатов.

Между тем, статьей 18.66-2 предусмотрена пошлина в размере 5 манатов за мясо крупного рогатого скота или других крупных животных (одна туша). В связи с этим пошлина в размере 4 манатов за одну тушу овцы, которая имеет меньший вес и чаще поступает на убой, считается достаточно высокой.

Кроме того, проведенный анализ показал, что установленный размер государственной пошлины создаёт дополнительную финансовую нагрузку на предпринимателей, что влияет на себестоимость продукции животного происхождения и, как следствие, на её отпускные цены.

В то же время действующий размер пошлины в некоторых случаях может рассматриваться как один из факторов, способствующих незаконному убою животных.

В связи с этим предусматривается снижение государственной пошлины за указанную услугу с 4 до 2 манатов.