Карабах и Восточный Зангезур имеют потенциал для развития аквакультуры

Богатые запасы пресной воды в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах создают возможности для формирования на этих территориях устойчивых кластеров аквакультуры с сохранением экологического равновесия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг руководитель отдела аграрных вопросов и экологии Аппарата Кабинета министров Лятиф Гасымов на первом Азербайджанском региональном форуме по аквакультуре в Баку.

Он отметил, что освобожденные от оккупации территории рассматриваются в качестве приоритетной зоны для создания устойчивых кластеров аквакультуры.

"Создаваемые на этих территориях современные высокотехнологичные предприятия смогут значительно увеличить не только потенциал внутреннего рынка, но и региональные экспортные возможности Азербайджана", - отметил Л. Гасымов.

Руководитель отдела подчеркнул, что изменение климата и нехватка водных ресурсов требуют перехода к принципам климатически устойчивой аквакультуры. В этой связи особую актуальность приобретает внедрение в рыбоводческих хозяйствах систем мониторинга на основе искусственного интеллекта.

По его словам, отслеживание температуры водоемов, кислородного баланса и биохимического состава воды в режиме реального времени с помощью цифровых датчиков позволит не только повысить продуктивность, но и заблаговременно прогнозировать экологические риски.

Л. Гасымов заявил о необходимости уделять особое внимание сохранению и восстановлению местных и эндемичных видов рыб во внутренних водоемах, в частности ценного генофонда Каспийского бассейна. Развитие коммерческой аквакультуры должно способствовать снижению нагрузки на естественные экосистемы и зависимости от вылова диких популяций рыб.

Он отметил, что Государственная программа на 2026-2030 годы по развитию производства и переработки сельскохозяйственной продукции, рыболовства и аквакультуры, утвержденная распоряжением Президента Ильхама Алиева от 25 мая 2026 года, является основной дорожной картой развития отрасли.

"Реализация Государственной программы, организация рыбного промысла на принципах устойчивого развития, внедрение цифровой системы контроля и отслеживания, а также активизация деятельности по искусственному воспроизводству рыбы будут способствовать восстановлению водных биоресурсов, повышению продуктивности и формированию модели устойчивого развития", - добавил он.

По словам Л. Гасымова, создание Центра рыболовства и аквакультуры при Министерстве сельского хозяйства будет способствовать достижению целей Государственной программы за счет объединения государственного регулирования и механизмов поддержки производителей по принципу "единого окна".

Он также подчеркнул, что создание устойчивых кластеров аквакультуры может открыть новые возможности для развития агротуризма и экотуризма в регионах.

Отметим, что в Баку проходит первый Азербайджанский региональный форум по аквакультуре, в котором принимают участие министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, директор Центра рыболовства и аквакультуры Джейхун Алиев, руководители других подведомственных структур министерства, а также зарубежные гости.

Центр рыболовства и аквакультуры был создан указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 декабря 2024 года в качестве публичного юридического лица при Министерстве сельского хозяйства. Центр осуществляет деятельность в сфере организации и управления рыболовством и аквакультурой, воспроизводства рыбных и других водных биологических ресурсов, их использования, охраны и контроля за ними.