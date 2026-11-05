Автосборку в Азербайджане поддержат налоговыми льготами

Для стимулирования местного производства легковых автомобилей будет предоставлена льгота сроком на шесть лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно законопроекту, предлагается с 1 января 2027 года сроком на шесть лет освободить от НДС импорт юридическими лицами легковых автомобилей в несобранном, неукомплектованном или разобранном виде, а также запасных частей к ним в соответствии с перечнем, утверждённым Кабинетом министров, на основании подтверждающего документа Министерства экономики при условии осуществления промышленной сборки по полному производственному циклу.