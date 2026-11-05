Армения заинтересована в развитии транзита с Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не сомневается, что азербайджанские грузы также будут перевозиться через территорию его страны в рамках проекта TRIPP и других проектов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом Мирзоян заявил в парламенте.

Он отметил, что скорейшее подписание и ратификация мирного соглашения с Азербайджаном остаются обязательством армянской стороны.

"До появления такой возможности стороны продолжат расширять меры сотрудничества, вытекающие из мирного процесса и направленные на его укрепление. В частности, речь идет о торговле, в том числе об открытии Азербайджаном своей территории для транзита грузов, следующих в Армению и из Армении", - подчеркнул Мирзоян.