Крупнейший мобильный оператор Японии столкнулся со сбоем

Крупнейший японский оператор мобильной связи NTT Docomo сообщил о масштабных перебоях в работе мобильных сетей по всей стране. Сбои начались утром 5 ноября.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Kyodo News.

По информации компании, нарушения затронули голосовые вызовы, передачу данных и отправку текстовых сообщений в автономной сети 5G (5G SA). При этом остальные сервисы 5G и 4G, а также сети других операторов, использующих инфраструктуру NTT Docomo, продолжают работать в штатном режиме. Возможность совершения экстренных вызовов также сохраняется.

Ранее 5 ноября компания объявила о временной приостановке работы своего интернет-магазина и клиентского портала My docomo. Причиной стало подозрение на несанкционированный доступ посторонних лиц к серверам оператора. В настоящее время специалисты выясняют, могла ли произойти утечка данных.

Работа онлайн-сервисов была приостановлена примерно в 01:05 по местному времени. В результате клиенты временно лишились возможности оформлять мобильные тарифы, проверять счета и вносить изменения в условия договоров.

В NTT Docomo подчеркнули, что на данный момент не установлена связь между перебоями в мобильной связи и предполагаемой кибератакой. Причины сетевых неполадок продолжают выясняться.

В качестве временного решения абонентам, столкнувшимся со сбоями, рекомендуется переключить настройки мобильной сети на 4G, перезагрузить устройство либо включить и выключить режим полета.