Для внутренних грузоперевозок предложили упрощенный налог

Предлагается сроком на пять лет предоставить лицам, осуществляющим грузоперевозки внутри страны, право в качестве альтернативы применять упрощенный налог по ставке 8% к получаемым доходам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Отмечается, что внутренние грузоперевозки являются одной из основных сфер услуг, обеспечивающих бесперебойное функционирование цепочек поставок в экономике. Значительную часть субъектов, работающих в этом секторе, составляют малые предприниматели и индивидуальные перевозчики.

В настоящее время невозможность документального оформления перевозчиками ряда расходов в некоторых случаях повышает риски неполного декларирования оборота и осуществления неофициальной деятельности.

Предоставление права на применение упрощенного налога по ставке 8% в качестве альтернативы сроком на пять лет будет способствовать упрощению налоговых обязательств в данной сфере, сокращению административных расходов и повышению уровня добровольного соблюдения налогового законодательства предпринимателями.

Этот механизм не только будет стимулировать официальное оформление услуг грузоперевозок, но и окажет положительное влияние на повышение прозрачности логистических расходов и формирование равных конкурентных условий на рынке.