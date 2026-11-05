https://news.day.az/economy/1872222.html Устанавливается новый порядок продажи подержанных автомобилей Устанавливается новый порядок продажи подержанных автомобилей. Как передает Day.Az, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Устанавливается новый порядок продажи подержанных автомобилей

Экономика, 5 ноября 2026 13:10 (UTC +04:00) 243
Устанавливается новый порядок продажи подержанных автомобилей

Устанавливается новый порядок продажи подержанных автомобилей.

Как передает Day.Az, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно законопроекту, предлагается в течение трёх лет исчислять налог на добавленную стоимость (НДС) с торговой наценки при продаже официальными дилерами, занимающимися реализацией автомобилей, подержанных транспортных средств, с даты производства которых прошло не более пяти лет и которые были приобретены исключительно в безналичном порядке.

Отмечается, что одним из основных вопросов, поднятых в ходе встреч с представителями дилерских сетей, стала высокая налоговая нагрузка по НДС, возникающая при операциях купли-продажи подержанных автомобилей, с даты производства которых прошло не более пяти лет.

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Пашинян пообещал тащить Грузию в Европу. Правда Грузия об этом не просила 4 ноября 13:03 (UTC+04), Политика 7 697
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в премьере фильма "Нефть и чернила: Истории, написанные нефтью" - ФОТО 4 ноября 12:59 (UTC+04), Официальная хроника 7 525
В Азербайджане озвучили прогноз курса доллара на 2027 год 4 ноября 12:58 (UTC+04), Экономика 1 438
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Выплаты при рождении детей получили свыше 70 тысяч человек 4 ноября 12:41 (UTC+04), Общество 607
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В bp назвали объем добычи на АЧГ за девять месяцев 4 ноября 12:35 (UTC+04), Экономика 1 385
Хорошая новость для студентов 4 ноября 12:27 (UTC+04), Общество 1 165
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