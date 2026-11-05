Устанавливается новый порядок продажи подержанных автомобилей
Устанавливается новый порядок продажи подержанных автомобилей.
Как передает Day.Az, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.
Согласно законопроекту, предлагается в течение трёх лет исчислять налог на добавленную стоимость (НДС) с торговой наценки при продаже официальными дилерами, занимающимися реализацией автомобилей, подержанных транспортных средств, с даты производства которых прошло не более пяти лет и которые были приобретены исключительно в безналичном порядке.
Отмечается, что одним из основных вопросов, поднятых в ходе встреч с представителями дилерских сетей, стала высокая налоговая нагрузка по НДС, возникающая при операциях купли-продажи подержанных автомобилей, с даты производства которых прошло не более пяти лет.
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