Предприниматели в Азербайджане смогут сами выбирать налоговый режим

Предлагается предоставить налогоплательщикам право добровольно переходить с упрощенного налога на подоходный налог (налог на прибыль) в течение календарного года с даты подачи заявления в установленном законом порядке.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Отмечается, что в настоящее время переход с упрощенного налога на подоходный налог (налог на прибыль) в течение календарного года возможен только в случаях, предусмотренных статьей 218.5 Налогового кодекса, и носит обязательный характер. Однако на практике от налогоплательщиков поступают обращения с просьбой предоставить им возможность добровольно становиться плательщиками подоходного налога (налога на прибыль).

Действующее правовое регулирование ограничивает возможность налогоплательщиков выбирать более выгодный налоговый режим с учетом своих экономических интересов и бизнес-стратегии. Между тем одним из основных принципов налогообложения является обеспечение добровольности и возможности выбора.

В связи с этим целесообразным считается предоставление налогоплательщикам права по собственной инициативе переходить с упрощенного налога на подоходный налог (налог на прибыль) в течение календарного года.