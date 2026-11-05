В Азербайджане запретят заменять отпуск денежной компенсацией

Запрещается замена минимальной продолжительности трудового отпуска (21 календарный день) денежной компенсацией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Трудовой кодекс.

Согласно законопроекту, предлагается запретить замену денежной компенсацией минимальной продолжительности трудового отпуска (21 календарный день), установленной частью 2 статьи 114 Трудового кодекса, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 144 Кодекса (выплата компенсации при прекращении трудового договора).

Одновременно в законопроекте уточняется понятие переноса трудового отпуска или его части на другое время, а также более подробно и чётко определяются случаи, в которых допускается такой перенос.

В рамках законопроекта соответствующие изменения для приведения законодательства в соответствие с указанным правом будут внесены и в другие отраслевые законы.