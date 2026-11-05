https://news.day.az/world/1872192.html Сильный ураган прошел по бразильскому штату - ВИДЕО Сильный ураган прошел по бразильскому штату Санта-Катарина. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео обстановка в аэропорту Шапеко и последствия урагана в регионе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сильный ураган прошел по бразильскому штату - ВИДЕО
Сильный ураган прошел по бразильскому штату Санта-Катарина.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео обстановка в аэропорту Шапеко и последствия урагана в регионе.
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