Курьеры будут платить налог

В Азербайджане предлагают установить ежемесячный фиксированный упрощенный налог в размере 15 манатов для курьеров, работающих самостоятельно, без привлечения наемных сотрудников.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующие изменения предусмотрены поправками к Налоговому кодексу.

Отмечается, что курьеры доставляют заказы на автомобилях, мотоциклах, велосипедах и скутерах. При этом многие из них не имеют опыта ведения учета доходов и расходов и подготовки налоговой отчетности. Существующая административная нагрузка зачастую вынуждает их работать неофициально.

В последние годы курьерские услуги активно развиваются на фоне роста электронной торговли. Большинство таких услуг оказывают физические лица, работающие самостоятельно.

В связи с этим предлагается установить фиксированный налог и разрешить курьерам выполнять налоговые обязательства с помощью специального фиксированного чека. Такая система упростит расчет и уплату налогов, сократит расходы на бухгалтерию и отчетность.

Кроме того, новый порядок должен облегчить контроль за деятельностью курьеров, сделать оборот в этой сфере прозрачнее и стимулировать тех, кто работает неофициально, перейти на легальную деятельность.