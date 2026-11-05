СГБ пресекла доставку наркотиков из Ирана с помощью дрона, есть задержанные

Служба государственной безопасности (ГСБ) Азербайджана продолжает мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в результате проведенной оперативно-розыскной операции было установлено, что гражданин Ирана организовал контрабандную доставку особо крупной партии наркотиков с помощью беспилотника в район Джебраильского лагеря для вынужденных переселенцев в Билясуварском районе.

В ходе операции были задержаны граждане Азербайджана Руфат Бадалов и Рустам Мухтаров, которые прибыли на место, чтобы забрать наркотики и в дальнейшем организовать их продажу.

У задержанных обнаружили и изъяли 14 кг 158 г высушенной марихуаны, 979 г метамфетамина и 23,1 г опиума.

По факту продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия.