Продлевается срок действия ряда налоговых льгот

Срок действия ряда налоговых льгот продлевается ещё на три года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Налоговые льготы, срок действия которых истекает, пересматриваются с точки зрения их эффективности.