https://news.day.az/economy/1872236.html Продлевается срок действия ряда налоговых льгот Срок действия ряда налоговых льгот продлевается ещё на три года. Как передает Day.Az, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс. Налоговые льготы, срок действия которых истекает, пересматриваются с точки зрения их эффективности.
Продлевается срок действия ряда налоговых льгот
Срок действия ряда налоговых льгот продлевается ещё на три года.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.
Налоговые льготы, срок действия которых истекает, пересматриваются с точки зрения их эффективности.
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