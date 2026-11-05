Для ресторанов и кафе введут новые льготы

Для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, будет предусмотрена новая льгота.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно законопроекту, предлагается предоставить налогоплательщикам, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания, возможность продолжать работу в качестве плательщиков упрощенного налога по ставке 8% в случаях, когда впоследствии выясняется, что их оборот превысил 200 000 манатов, и они не смогли воспользоваться соответствующим правом в установленный 10-дневный срок.

Кроме того, предлагается сохранить право на применение упрощенной системы налогообложения при осуществлении двух видов деятельности при условии ведения раздельного учета доходов и расходов.