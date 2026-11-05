https://news.day.az/sport/1872270.html Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии Нападающий Криштиану Роналду больше не будет выступать за сборную Португалии, передает Day.Az со ссылкой на Бомбардир. 41-летний футболист в соцсетях объявил о завершении карьеры в национальной команде.
Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии
Нападающий Криштиану Роналду больше не будет выступать за сборную Португалии, передает Day.Az со ссылкой на Бомбардир.
41-летний футболист в соцсетях объявил о завершении карьеры в национальной команде.
Это произошло после сентябрьского скандала, когда Криштиану самовольно покинул расположение сборной из-за конфликта с главным тренером Жорже Жезушем.
Сообщалось, что португалец планировал закончить международную карьеру после ЧМ-2026, но тогда его уговорили остаться.
- Роналду выступал за португальскую сборную с 2003 года.
- Он забил 146 голов и сделал 45 ассистов в 234 матчах.
- Форвард выиграл с португальцами Евро-2016 и два кубка Лиги наций.
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