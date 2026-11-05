Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии

Нападающий Криштиану Роналду больше не будет выступать за сборную Португалии, передает Day.Az со ссылкой на Бомбардир.

41-летний футболист в соцсетях объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Это произошло после сентябрьского скандала, когда Криштиану самовольно покинул расположение сборной из-за конфликта с главным тренером Жорже Жезушем.

Сообщалось, что португалец планировал закончить международную карьеру после ЧМ-2026, но тогда его уговорили остаться.