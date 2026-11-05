https://news.day.az/economy/1872247.html Возврат госпошлины переводят в цифровой формат Неправомерно взысканная или излишне уплаченная государственная пошлина будет возвращаться гражданину в безналичной форме на основании его заявления через подсистему "e-rüsum" информационной системы "Цифровые государственные финансы" Министерства финансов.
Возврат госпошлины переводят в цифровой формат
Неправомерно взысканная или излишне уплаченная государственная пошлина будет возвращаться гражданину в безналичной форме на основании его заявления через подсистему "e-rüsum" информационной системы "Цифровые государственные финансы" Министерства финансов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в закон "О государственной пошлине".
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