https://news.day.az/economy/1872247.html Возврат госпошлины переводят в цифровой формат Неправомерно взысканная или излишне уплаченная государственная пошлина будет возвращаться гражданину в безналичной форме на основании его заявления через подсистему "e-rüsum" информационной системы "Цифровые государственные финансы" Министерства финансов.

Возврат госпошлины переводят в цифровой формат

Экономика, 5 ноября 2026 13:59 (UTC +04:00) 378
Возврат госпошлины переводят в цифровой формат

Неправомерно взысканная или излишне уплаченная государственная пошлина будет возвращаться гражданину в безналичной форме на основании его заявления через подсистему "e-rüsum" информационной системы "Цифровые государственные финансы" Министерства финансов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в закон "О государственной пошлине".

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