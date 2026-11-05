https://news.day.az/society/1872214.html Таксисты, оказывающие услуги через операторов, будут платить налог Предлагается облагать упрощённым налогом по ставке 1% доходы, выплачиваемые операторами заказа такси налогоплательщикам, осуществляющим пассажирские перевозки на такси на территории страны через этих операторов. Как передает Day.Az, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.
Таксисты, оказывающие услуги через операторов, будут платить налог
Предлагается облагать упрощённым налогом по ставке 1% доходы, выплачиваемые операторами заказа такси налогоплательщикам, осуществляющим пассажирские перевозки на такси на территории страны через этих операторов.
Как передает Day.Az, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.
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