Уточняется перечень мобильных устройств, облагаемых акцизом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Отмечается, что согласно изменениям, внесённым в Налоговый кодекс законом № 297-VIIQD от 9 декабря 2025 года, мобильные устройства были включены в перечень подакцизных товаров с установлением акциза в размере 20 манатов за каждое устройство.

Одновременно было предусмотрено право физических лиц ввозить в течение календарного года одно мобильное устройство для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей.

Указанные положения вступили в силу 1 января 2026 года.