https://news.day.az/economy/1872227.html Уточняется перечень мобильных устройств, облагаемых акцизом Уточняется перечень мобильных устройств, облагаемых акцизом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.
Уточняется перечень мобильных устройств, облагаемых акцизом
Уточняется перечень мобильных устройств, облагаемых акцизом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.
Отмечается, что согласно изменениям, внесённым в Налоговый кодекс законом № 297-VIIQD от 9 декабря 2025 года, мобильные устройства были включены в перечень подакцизных товаров с установлением акциза в размере 20 манатов за каждое устройство.
Одновременно было предусмотрено право физических лиц ввозить в течение календарного года одно мобильное устройство для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей.
Указанные положения вступили в силу 1 января 2026 года.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре