В Азербайджане будут повышены социальные пособия

В 2027 году на финансирование пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, рождению ребенка, уходу за детьми до 3 лет, а также на погребение, выплачиваемых за счет обязательного государственного социального страхования, предусмотрен 281 миллион манатов.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев в ходе обсуждения пакета социального бюджета на сегодняшнем заседании комитета.

Председатель комитета сообщил, что это на 38%, или на 77 миллионов манатов, больше по сравнению с утвержденным прогнозом на текущий год.

Он отметил, что предусмотренное увеличение расходов по данному направлению бюджета на 77 миллионов манатов позволит в следующем году повысить размеры ряда социальных пособий.

"Так, прогнозируется увеличение размера пособия при рождении ребенка с 600 до 1500 манатов, пособия по уходу за ребенком до 3 лет, выплачиваемого застрахованным лицам, - с 700 до 936 манатов, а пособия по уходу за ребенком до 3 лет - с 37 до 100 манатов.

На финансирование расходов, связанных с санаторно-курортным лечением и оздоровительными мероприятиями для застрахованных лиц, через Конфедерацию профсоюзов Азербайджана предусмотрено 25 миллионов манатов", - заявил Муса Гулиев.